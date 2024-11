Inspectie la fabrica polonezilor de la PESA inainte de livrarea ramelor electrice, o parte vin la Cluj

Autoritatea pentru Reforma Feroviara ARF informeaza azi ca de ieir pana maine echipele de proiect pentru ramele electrice regionale si interregionale ale autoritatii se afla in Polonia, la fabrica PESA, de la Bydgoszcz, pentru a verifica stadiul productiei celor 82 trenuri contractate de la producatorul polonez, in decembrie 2023 si ianuarie 2024, dintre care o parte ar urma sa circule si la Cluj.PESA a programat pentru sfarsitul semestrului I 2025 aducerea primului tren in Romania, pentru ... citește toată știrea