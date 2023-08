Un barbat din Iasi a cumparat deja in rate, in Hurghada, doua locuinte si este la un pas sa o cumpere pe a treia. Investitia, indrazneata dupa unii, a fost calculata foarte bine de Alin, care a vorbit cu reporterul Stiri de Cluj despre piata imobiliara din Egipt, mai precis Hurghada, si despre modul in care se pot lua credite imobiliare acolo.Dornic sa le explice si altora ce a facut, ieseanul a explicat pe larg totul in interviul de mai jos.Rep: Cu ce va ocupati? Spuneti cateva lucruri ... citeste toata stirea