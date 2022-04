Intra in vigoare noile masuri de sprijin pentru facturile la energie. Asociatia Energia Inteligenta: O treime din consumatori nu se va incadra

Noile masuri de sprijin pentru facturile la energie intra in vigoare incepand de astazi, 1 aprilie, si vor fi aplicate timp de un an. Potrivit acestora, consumatorii vor beneficia de plafonari de preturi la gaze si energie electrica, in functie de consum, scrie Economedia. Specialistii sustin insa ca masurile nu rezolva problemele prezente din energie, doar le amana pana in primavara viitoare.Guvernul a dezvaluit in data de 18 martie noile propuneri de masuri de sprijin pentru facturile la ... citeste toata stirea