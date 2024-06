Inventii noi pe piata imobiliara din Cluj. Proprietarii incaseaza si nu se obosesc: "Se reduce pretul primei chirii daca faceti voi curatenie" - FOTO

Chiriile din Cluj-Napoca nu se ieftinesc. Ba chiar mai mult, agentii imobiliari cer mai nou minim 500 de euro pentru orice chirie, indiferent de conditiile oferite. In jungla imobiliara din Cluj a mai aparut o inventie. Daca vrei sa faci curatenie generala dupa actualii chiriasi, primesti un "bonus", in prima luna platesti chiria cat ar fi trebuit sa coste de fapt.Anuntul a starnit atat amuzamentul cat si furia chiriasilor deopotriva."Inchiriem apartament in Manastur, pe Strada Tasnad minim ... citește toată știrea