Investitie de 1,5 milioane de euro in linii automatizate la o fabrica de placi ceramice din Cluj

Producatorul de placi ceramice Lasselsberger Ceramics Romania, detinatorul brandului Cesarom, anunta punerea in functiune a doua linii complet automatizate de sortare faianta, la fabrica sa din Cluj, in urma unei investitii de peste 1,5 milioane de euro finalizata in 2021.Potrivit reprezentantilor companiei, noile linii de sortare, acum complet operationale, au oferit posibilitatea largirii gamei de produse prin cresterea portofoliului cu articole de dimensiuni mai mari. De asemenea, linia de ... citeste toata stirea