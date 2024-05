Investitie de peste 100 de milioane de euro in cel mai mare parc comercial din Transilvania, la Cluj

Urbano Group, fondat de mai multi investitori romani, anunta ca investeste peste 100 de milioane de euro intr-un parc comercial care se doreste a fi cel mai mare din Transilvania.Proiectul va fi construit in zona de vest a orasului Cluj-Napoca, in localitatea Floresti, pe o suprafata de 27 de hectare."Proiectul face parte dintr-o noua serie de investitii, cu viziune pe termen lung, pe care le derulam in zona metropolitana Cluj. Ne propunem sa cream o noua destinatie de functiuni integrate ... citește toată știrea