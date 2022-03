Investitie de zeci de milioane de euro intr-o fabrica in Cluj, vor fi angajate sute de persoane inca din septembrie.E vorba de o investitie de 45 de milioane de euro intr-o fabrica in Campia Turzii, cea mai mare investitie privata din municipiu pana acum. E o fabrica a WIP Industries, cu capital 100% suedez, care investeste in parcul industrial din Campia Turzii peste 45 de milioane de euro intr-un centru de productie in suprafata de peste 21.000 de metri patrati, adica peste doua hectare de ... citeste toata stirea