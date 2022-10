Investitie. Grupul german Knauf si-a aruncat ancora in Romania: 200 mil. euro pentru doua fabrici, intr-un domeniu strain de investitii de asemenea amploare, una la Cluj, in faza de proiectare

Putine investitii care sa sara de 200 de milioane de euro a primit Romania in ultimul deceniu, iar domeniul constructiilor nu a fost printre cele care sa se bucure de asemenea bugete. Si totusi, intr-o perioada in care toata lumea vorbeste de precautie, de temeri si de reticenta, in care oportunitatile economice se clatina, un grup german a accelerat puternic si a anuntat dintr-un foc o investitie gigantica, care trece de 200 de milioane de euro."In acest moment, suntem in proces de obtinere ... citeste toata stirea