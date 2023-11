Clujul a avut parte, in ultimul timp, de o evolutie economica majora si rapida, dovada o fac si proiectele in curs de dezvoltare in municipiu.Fiind una dintre cele mai dinamice regiuni din tara, Clujul se afla pe locul doi la nivel national, atunci cand vorbim de PIB-ul pe cap de locuitor, care a ajuns la valoarea de 15.801 euro.Pe langa proiectele de infrastructura urbana, finantate din fonduri publice, precum metroul, aeroportul, soseaua de centura si spitalul regional, ale caror costuri ... citeste toata stirea