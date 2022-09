Investitiile nete realizate in economia nationala au fost de 57,25 de miliarde de lei in prima jumatate a anului, in scadere fata de anul trecut

In prima jumatate a anului, investitiile nete realizate in economia nationala au fost de 57,25 de miliarde de lei, in scadere cu 0,8%, comparativ cu semestrul I 2021, potrivit Institutului National de Statistica. Au crescut investitiile in constructii, dar au scazut cele in industrie.In trimestrul II 2022, comparativ cu trimestrul II 2021, investitiile nete realizate in economia nationala au scazut cu 1,4%, scadere inregistrata la elementele de structura: alte cheltuieli cu 16,0% si la ... citeste toata stirea