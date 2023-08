Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat in prima jumatate a anului 3,930 miliarde de euro, in scadere de la 4,533 miliarde de euro in perioada ianuarie - iunie 2022 (-13,3%), arata estimarile publicate de Banca Nationala a Romaniei.Din aceasta suma, participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au insumat valoarea neta de 4,283 miliarde de euro, iar creditele intragrup au inregistrat valoarea neta negativa de 353 milioane euro.Potrivit Agerpres, ... citeste toata stirea