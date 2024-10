Investitor imobiliar: "in Cluj, din punctul meu de vedere este o bula imobiliara.Nu te poti compara cu un oras precum Praga"

Un investitor imobiliar spune ca piata imobiliara din Cluj-Napoca s-ar putea afla sub pericolul unei bule imobiliare. Potrivit acestuia, preturile mult prea mari in comparatie cu Bucurestiul sau alte capitale europene nu se justifica in raport cu capacitatile orasului."Investitorii straini nu mai sunt interesati de zona imobiliara, cel putin din Bucuresti", spune Dragos Dragoteanu, asociat Euroest Invest." Din discutiile cu ei, principala nemultumire este ca au ajuns sa faca multe cereri ... citește toată știrea