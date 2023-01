Iohannis a promulgat legea care reduce TVA la 5% pentru pompele de caldura, panourile fotovoltaice si panourile solare termice

Pompe de caldura, panouri solare si fotovoltaice, mult mai accesibile pentru romani. Klaus Iohannis a semnat legea!Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, astazi, legea care reduce TVA de la 19% la 5% pentru pompele de caldura, panourile fotovoltaice si panourile solare termice. Legea va intra in vigoare dupa ce va fi publicata in Monitorul Oficial.Proiectul de lege promulgat are ca obiect de reglementare completarea art.291 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu ... citeste toata stirea