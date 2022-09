Iulius, dezvoltator imobiliar controlat de Iulian Dascalu, atrage un credit de peste 410 milioane de euro, o parte vin la Cluj, cel mai mare credit acordat pana acum in Romania in real estate

Dezvoltatorul imobiliar Iulius, controlat de omul de afaceri Iulian Dascalu, a anuntat ca impreuna cu partenerii Atterbury Europe a atras un credit de 410 milioane de euro, suma pe care spune ca o va folosi pentru reteaua nationala de shopping centers regionale Iulius Mall din Iasi, Cluj-Napoca, Suceava si Timisoara, fara a da detalii.Conform companiei, aceasta este mai mare credit acordat pana acum in Romania, in real estate. Intr-adevar, anterior, NEPI Rockcastle accesase in 2015 un credit ... citeste toata stirea