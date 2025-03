Job inedit pentru cei fara "trac de decedati"! Salariul e mai mare decat in IT: "Nu sunati daca aveti dureri de spate, rusine de vecini, teama de cimitir"

O firma de servicii funerare a pus la bataie un loc de munca inedit, iar salariul i-ar putea face invidiosi pana si pe angajatii din domeniul IT.Compania din Oradea cauta gropari seriosi, fara "trac de decedati", iar salariul este pe masura.Cerintele nu sunt deloc complicate! Candidatul ideal are sansa sa castige pana la 7500 de lei daca are permis de conducere categoria B, este o persoana serioasa si de incredere si are rezistenta la efort fizic.De asemenea, trebuie sa presteze activitati ... citește toată știrea