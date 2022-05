Jobul pentru care nu se gasesc angajati, nici la salariul de 14.000 de lei. Nu e nevoie de facultate

Exista domenii in care nu se gasesc angajati nici pe salarii enorme. Desi preturile cresc de la o zi la alta, iar angajatorii ofera un salariu mult peste media salariilor din Romania, posturile raman libere.Fermierii romani spun ca nu gasesc tractoristi, desi i-ar plati cu sume intre 4.000 si 14.000 de lei "in mana". Motivul este acela ca romanii care au experienta prefera sa plece in strainatate, desi au salarii nete lunare si de 10.000 de lei, scrie romania.europalibera.org.Forta de munca ... citeste toata stirea