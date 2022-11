Joburile anului. Platforma de recrutare: Locurile de munca pentru ingineri au fost cele mai cautate / Salariul mediu: 4500 de lei. Ce alte locuri de munca au fost de interes?

Aproape 8,5 milioane de cautari au fost facute, de la inceputul anului, pe eJobs.ro de catre candidatii aflati in cautarea unui loc de munca. Cu o medie de 35.000 de joburi nou postate in fiecare luna, 2022 a fost cel mai bun an pentru piata muncii din acest punct de vedere, in timp ce numarul de aplicari atrase ajunge la aproximativ 10 milioane pana in acest moment."Pentru ca a fost un an bun nu doar din perspectiva numarului de locuri de munca scoase in piata, ci si din perspectiva ... citeste toata stirea