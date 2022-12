Jucatorii din IT se plang de fluctuatii mari de personal. Companie de dezvoltare de software: 40% dintre angajatii din industria IT din Romania si-au schimbat locul de munca in 2022

De doua ori mai multi angajati in IT au optat pentru schimbarea locului de munca in 2022 fata de anul trecut, sustin reprezentantii unei companii din sector. Aproximativ 40% dintre angajatii din industria IT din Romania si-au schimbat locul de munca in 2022, ca urmare a deficitului mare de profesionisti IT, intr-un moment cu cerere mare de forta de munca, dar si prin prisma accesului mult mai facil la ofertele companiilor din strainatate, odata cu extinderea posibilitatii de munca remote, ... citeste toata stirea