Municipiul Bucuresti si judetele Ilfov si Cluj sunt zonele in care companiile realizeaza cele mai mari profituri, potrivit datelor de la Oficiul National al Registruluiui Comertului, trimise la solicitarea Economedia. Clasamentul ia in calcul datele financiare din 2022.Productia de energie aduce cele mai mari cifre in capitala, constructiile genereaza cei mai multi bani in Ilfov, Clujul e ridicat de IT, Timisul depinde de industria auto, iar Constanta tot de companiile din energie.Top dupa ... citeste toata stirea