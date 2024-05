Judetul Cluj a fost unul dintre cele mai vizitate de turisti din Romania in primul trimestru din acest an, arata datele statistice.Institutul National de Statistica a publicat cifrele pentru primul trimestru din acest an in ce priveste turismul din Romania iar Clujul e al patrulea cel mai vizitat din Romania. Judetul are o capacitate de cazare de peste un milion de persoane in acest trimestru, mai exact 1.072.916 locuri de cazare disponibile in cele trei luni, un indicator numit "locuri-zile". ... citește toată știrea