Judetul Cluj este primul in Romania la accesarea de fonduri europene! Ce alte judete sunt in top si care sunt administratiile aflate la polul opus

Alin Tise, presedintele Consiliului Judetean Cluj, a anuntat, marti seara, ca judetul Cluj este primul in Romania la accesarea de fonduri europene in perioada 2014 - 2020, fiind vorba de atragerea unei sume de aproape 9,5 miliarde de lei.Tise a declarat, marti, ca jumatate din suma accesata este meritul institutiei pe care o conduce."Judetul Cluj este primul in Romania la accesarea de fonduri europene in perioada 2014 - 2020! Apreciez faptul ca jumatate din valoarea atrasa este meritul ... citeste toata stirea