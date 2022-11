Judetul din tara cu cea mai scumpa piata imobiliara din tara e depasit de alte judete la numarul de locuinte in cladiri pentru care au fost emise autorizatiile de constructie in octombrie.Conform datelor Institutului National de Statistica in Cluj au fost emise in septembrie un numar de 113 autorizatii pentru cladiri rezidentiale, vasta majoritate pentru locuinte individuale, caci numarul total al locuintelor din aceste cladiri pentru care au fost emise autorizatiile in octombrie ajunge la ... citeste toata stirea