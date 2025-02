Knauf investeste in Romania peste 200 de milioane de euro in fabrici noi, din care una de 75 milioane de euro la Cluj. Grupul german a primit si ajutor de stat

Grupul german Knauf investeste in Romania peste 200 de milioane de euro in fabrici noi, la Huedin si Tarnaveni, a mentionat premierul Marcel Ciolacu la inceputul sedintei de guvern de azi."Vreau sa multumesc grupului german Knauf, care investeste in Romania peste 200 de milioane de euro in fabrici noi, la Huedin si Tarnaveni. Faptul ca investitorii industriali de renume mondial cred in Romania ne da sperante si arata ca viziunea noastra de reindustrializare este corecta", a spus Ciolacu, dupa ... citește toată știrea