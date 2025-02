La Cluj, IT-istii invata ce inseamna AI, ca in filmele SF! 600 de specialisti, pregatiti de o mare companie IT din Cluj pentru tehnologia viitorului

NTT data Romania, una din marile companii de IT din Cluj, pregateste programatorii in AI. 600 de IT-isti sunt gata sa lucreze cu intelingenta artificiala: Ce sa astepti de la AI? NTT DATA Romania, compania de servicii IT specializata in transformarea digitala, a lansat un studiu despre impactul Inteligentei Artificiale asupra sectorului de business, la care au participat 2.300 de manageri si factori de decizie din 34 de tari. Conform acestui studiu, 80% dintre respondenti considera ca ... citește toată știrea