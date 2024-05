La patru ani de la izbucnirea pandemiei de coronavirus turismul din Cluj nu si-a revenit, 45.200 turisti inregistrati in martie, sub 2019

La patru ani de la izbucnirea pandemiei de coronavirus turismul din Cluj nu si-a revenit.Datele statistice privind numarul de turisti inregistrat in Cluj in martie, publicate azi de Directia Judeteana de Statistica din Cluj, arata ca in luna martie 2024 sosirile inregistrate in structurile de primire turistica au insumat 45.235. Comparativ cu luna martie a anului trecut numarul a scazut substantial, cu 14%. Ca de obicei, cei mai multi turisti - 4 din 5, adica 81% - au fost cetateni romani, ... citește toată știrea