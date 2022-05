La tarabe au aparut primele cirese de import. Pretul este scandalos

Pe tarabele romanesti au aparut si primele cirese de mai, numai ca pretul le cam da de gandit pofticiosilor. Un kilogram de cirese costa cat zece kilograme de carne. Pentru un singur kilogram de cirese romanii trebuie sa scoata din buzunar chiar si peste 150 de lei.Ciresele de mai sunt aduse din Grecia, din cauza brumei si a inghetului, ciresele romanesti se lasa asteptate. Asta inseamna ca vor ajunge pe tarabe mai tarziu. In plus pretul la care vor iesi pe piata va fi in jur de 50 de lei, ... citeste toata stirea