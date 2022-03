La "vanatoare" de chirii in cea mai scumpa piata rezidentiala din tara, in prag de reintoarcere a studentilor. Harta preturilor in orasul universitar Cluj-Napoca si experienta de chirias

In Cluj-Napoca, sumele cerute pentru chirii au crescut cu 12% in interval de un an, arata datele unui portal care monitorizeaza piata imobiliara din tara. De fapt, Cluj-Napoca a ajuns cel mai scump oras din tara si pe acest segment, lasand in urma alte mari centre universitare. Asta chiar si inainte sa revina studentii sau valurile de refugiati care au nevoie de locuinte. Proprietarii cer aici sume de peste 220 de euro pentru o garsoniera de 20 si un pic de metri patrati, iar pentru ... citeste toata stirea