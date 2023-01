Lacomie sau ce? Uleiul italian de calitate din Germania e mai ieftin decat cel de la noi - FOTO

Uleiul produs in Romania este mai scump in supermarketuri, decat cel de calitate din Germania, importat chiar din Italia.O clujeanca a calculat diferenta si este una de minim 50 de bani."Imi trimite astazi un prieten poza din Germania. Omul la cumparaturi in supermarket.Merge sa isi cumpere ulei. Se duce sa ia ulei italian ca e mai bun! 2,39 EUR.Intru sa ma uit la cursul BNR. Calculez ca proasta. Imi da 11.75 RON. Intru pe supermarket la noi sa ma asigur de preturile noastre:Unisol 1l 11, ... citeste toata stirea