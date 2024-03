Lactate contrafacute in magazinele din Romania! Care sunt cele mai comune metode prin care producatorii incearca sa va pacaleasca

In pietele si magazinele din Romania, lactatele autentice si naturale sunt din ce in ce mai greu de gasit.Potrivit testelor realizate de inspectorii sanitar-veterinari, multe dintre lactatele vandute in tara sunt falsificate, informeaza realitatea.net.Lactatele sunt foarte usor de contrafacut iar, din pacate, neregulile pot fi gasite doar in laboratoare.Cea mai des intalnita metoda prin care producatorii incearca sa-si pacaleasca clientii este ,,lungirea" laptelui din care sunt produse ... citește toată știrea