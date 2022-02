Lasam masinile acasa? Pretul carburantilor a explodat. Urmeaza scumpiri in lant

Preturile carburantilor au explodat si se asteapta scumpiri in lant.Motorina si benzina au depasit 7 lei la pompaIn ultima luna, pretul carburantilor a crescut foarte mult. In ultimele zile, litrul de benzina sau motorina a depasit 7 lei in unele benzinarii, cu 50 de bani mai mult decat la inceputul anului.Soferii simt deja tot mai mult costurile la buzunar, cand fac plinul, dar lucrurile nu se termina aici.Andreea Anghel, proprietara unei patiserii spune ca a scumpit deja produsele de pe ... citeste toata stirea