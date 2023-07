Un fermier clujean, care creste bivolite in Jucu, a povestit cat de greu ii este sa angajeze, pentru ca oamenii refuza munca."Principala problema este ca nu gasim oameni. Pleaca toti in strainatate. Eu le-am dat, in primavara, la doi oameni, la o familie, le-am dat 100 de milioane (n.red. 10.000 de lei). Da, 100 de milioane pe luna si-i si angajam cu carte de munca. 100 de milioane si prima data au zis ca vin, dupa aia au spus ca nu vin. Sa putem sa le mulgem. Laptele de bivolita e 10-15 lei ... citeste toata stirea