Legatura autostrazii Transilvania cu centura Oradei, in lungime de aproape 19 kilometri, ar putea fi dati in folosinta peste cateva zile.Asociatia care monitorizeaza proiectele mari de infrastructura din Romania, Pro Infrastructura, a filmat din drona santierul in urma cu cateva zile si sustine ca cei 18,96 kilometri ai drumului care conecteaza Autostrada Transilvania (Biharia) de Centura Oradea (Santandrei) pot fi dati in trafic in 15-20 decembrie, inainte de termenul contractual, martie ... citeste toata stirea