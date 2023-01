Legea bacsisului a intrat in vigoare. Ce patesti daca lasi la restaurant bacsis de peste 15%

Legea care prevede impozitarea bacsisului cu 10% in baruri si restaurante a intrat in vigoare din 1 ianuarie. Bacsisul va aparea pe nota de plata si pe bonul fiscal, iar consumatorii pot plati si cu cardul.Localurile trebuie sa informeze clientul pe nota de plata, inainte de emiterea bonului fiscal, pentru bifarea bacsisului oferit, intre 0% si 15% din valoarea consumatiei.Le este interzis operatorilor economici sa conditioneze, sub orice forma, livrarea de bunuri sau prestarea de servicii de ... citeste toata stirea