Legea offshore a fost depusa in Parlament. Cand vor fi extrase primele gaze din Marea Neagra

Legea offshore a fost principala piedica in exploatarea gazului din Marea Neagra, dupa ce in 2018, in timpul guvernelor patronate de Liviu Dragnea, modificarea legii i-a facut pe investitorii straini sa dea inapoi, fiind favorizate importurile de gaz din Rusia. Legea offshore a fost depusa la finalul saptamanii trecute in Parlament si ministrul Energiei, Virgil Popescu, este increzator ca aceasta va fi promulgata pana la finalul lunii mai, intrucat s-a solicitat dezbaterea ei in procedura de ... citeste toata stirea