Presedintele Klaus Iohannis a promulgat marti, legea pensiilor, adoptata saptamana trecuta in Parlament.Astfel pensiile se vor mari , incepand cu anul viitor.Prima data acestea vor creste pe 1 ianuarie cu 13,8%, de la 1.785 de lei la 2.032 de lei iar apoi de la 1 septembrie, pensiile se vor majora in urma recalcularii dupa noua formula. Pana in 2035, ar urma sa se egalizeze, treptat, varsta de pensionare pentru femei si barbati la 65 de ani, mai spune legea, informeaza observator.ro. ... citeste toata stirea