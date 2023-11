Romanii vor putea sa vanda porci in perioada Craciunului, pentru ca Ordinul ANSVSA privind normele de aplicare a legii va fi modificat, a anuntat, luni, ministrul Agriculturii."In aceasta dimineata am convocat conducerea ANSVSA, pe domnul presedinte, structura din cadrul Ministerului Agriculturii si am luat decizia ca in perioada sarbatorilor de iarna atat porcii crescuti in gospodaria taraneasca, cat si in gospodariile populatiei sa poata fi valorizati de catre persoanele fizice", a declarat ... citeste toata stirea