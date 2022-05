Liber la cereri pentru ajutoare de stat. Se aloca 700 milioane de lei pentru investitii mai mari de 1 milion euro.

Ministerul Finantelor deruleaza, in perioada 15 iunie - 26 iulie 2022, o sesiune de inregistrare a Cererilor de acord pentru finantare, in baza H.G. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat. Guvernul spune ca are ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie.Cererile de acord pentru finantare se depun personal la Registratura Generala a Ministerului Finantelor, din Bd. Libertatii nr. 16, sector 5, Bucuresti, cu mentionarea pe plic "Pentru Unitatea de ... citeste toata stirea