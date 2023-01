Licitatia pentru 20 de trenuri electrice din PNRR, dintre care 2 prin Cluj: CNSC da dreptate Alstom care a cerut preturi si in euro, nu exclusiv in lei

Autoritatea pentru Reforma Feroviara trebuie sa stabileasca valoarea contractului pentru inca 20 de trenuri electrice noi (licitatia RE-IR 2) si in moneda euro, a decis Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor (CNSC), care a admis contestatia pe care Alstom a depus-o in decembrie 2022.Luna trecuta, constructorul a cerut la CNSC ca pretul ofertei sa fie stabilit si in euro pe motiv ca "solicitarea costului in euro asigura egalitate de tratament intre ofertanti. In plus, toate ... citeste toata stirea