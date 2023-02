Lidl vrea sa puna pe raft mai putina carne. Lantul de supermarketuri motiveaza cumparatorii sa cumpere mai multe plante

Lidl isi schimba radical oferta, reducand proportia produselor de origine animala pe care le va vinde, in timp ce creste o alta gama de produse alimentare.Lantul german de supermarketuri Lidl a anuntat ca va oferi in viitor mai putine produse de origine animala, cum ar fi carnea. Compania intentioneaza sa publice in acest an un raport de sustenabilitate care va calcula distributia proteinelor animale si vegetale din gama sa. Proportia de alimente pe baza de plante va fi "in continua crestere", ... citeste toata stirea