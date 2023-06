Banca Mondiala transmite Guvernului un raport care este cel putin ingrijorator. Se pare ca romanii nu trebuie sa se astepte ca vom reveni la preturile mici de altadata, in pofida plafonarii si a compensatiilor acordate de stat.Produsele energetice pe baza de combustibili fosili se vor scumpi cu o medie de 50,34% pana in 2030. Este vorba, in primul rand, despre benzina si motorina care se vor scumpi cu 50%, respectiv 62%. Apoi, energia electrica va urca cu 7%, gazele naturale cu 32% si GPL cu ... citeste toata stirea