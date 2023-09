Guvernul are in plan sa majoreze mai multe taxe. Incepand cu luna octombrie, romanii vor avea de scos mai multi bani din buzunar.Desi liberalii au decis ca sunt de acord sa treaca masurile fiscale prin asumarea raspunderii guvernamentale, acestia nu au avut castig de cauza pe suprataxarea microintreprinderilor. Totodata, bugetarii care au salariu peste 10.000 lei brut nu vor mai primi vouchere de vacanta.Masuri hotarate in coalitie 1% taxa pe multinationale, daca impozitul de 16% nu ... citeste toata stirea