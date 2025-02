Livratorii, platiti mai bine decat IT-istii! Un programator s-a apucat sa livreze mancare si castiga sume colosale: "Am ajuns la peste 15.000 lei"

Dupa 14 ani in IT si peste un an de cautari fara succes, un fost programator a facut o schimbare radicala de cariera. Acum este livrator si spune ca veniturile i-au crescut, iar viata i s-a imbunatatit semnificativ.El a marturisit ca a fost concediat si s-a trezit in imposibilitatea de a-si gasi un nou loc de munca, desi a participat la peste 40 de interviuri.Dupa mai bine de un an de incercari nereusite, a decis sa isi schimbe complet domeniul de activitate si a devenit livrator de mancare. ... citește toată știrea