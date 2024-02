Localitatea de poveste din Ardeal unde se traieste ca in Germania. O casa aici ajunge sa coste si 100.000 de euro

Intr-o comuna din Ardeal are loc o poveste de revenire la radacini, unde zeci de familii de sasi, plecati in strainatate cu peste 30 de ani in urma, au decis sa-si refaca vietile in locurile copilariei lor. Aici, casele lor au fost renovate cu grija, formand o comunitate care traieste la fel ca in Germania.Pe langa faptul ca localnicii au grija de locuintele sasilor atunci cand acestia sunt in afara tarii, aceasta comunitate a adus si beneficii semnificative in plan economic.Valoarea caselor ... citește toată știrea