Lockheed Martin ar putea face fabrica de baterii in Romania pentru intreaga UE, dupa ce lucreaza in inteligenta artificiala cu o universitate din Cluj

Ministrul Energiei semneaza scrisoare de intentie cu Lockheed Martin intr-o vizita in SUA, spune ca vrea dezvoltarea tehnologiei de productie a bateriilor in Romania dupa ce, cand a fost ministru al cercetarii, Lockheed a colaborat cu UTCN Cluj in domeniul inteligentei artificiale.Ministrul Sebastian Burduja a anuntat ca a semnat in Statele Unite ale Americii, in Boston, o scrisoare de intentie cu Lockheed Martin, companie americana de top in domeniile aerospatial, militar si energetic. "Este ... citește toată știrea