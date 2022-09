Gigantul Lockheed Martin investeste in inteligenta artificiala cu ajutorul unei universitati din Cluj, vicepresedintele s-a intalnit cu premierul azi.Premierul Nicolae Ciuca a anuntat azi lansarea in Romania a investitiei companiei Lockheed Martin in domeniul inteligentei artificiale dupa ce s-a intalnit azi cu delegatia condusa de vicepresedintele pentru afaceri internationale, Raymond Piselli. In cadrul discutiilor a fost anuntata lansarea in Romania a ... citeste toata stirea