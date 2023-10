Un proiect de lege ar putea sa interzica inchirierea apartamentelor si caselor incadrate in clasa 1 de risc seismic. In plus, proiectul interzice desfasurarea oricaror activitati permanente sau temporare in aceste cladiri.Motivul invocat de autoritati este "apararea dreptului la viata a altor persoane". In momentul de fata, apartamentele din blocurile cu risc seismic I pot fi inchiriate, dar nu se pot face afaceri in blocurile respective."Se interzice inchirierea sau cedarea in ... citeste toata stirea