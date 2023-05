Telenav, Inc., companie de servicii bazate pe localizare, si-a notificat angajatii in 10 mai 2023 cu privire la intentia de a inchide sediul din Cluj, Romania, pana la sfarsitul anului 2024, au confirmat pentru Economedia reprezentantii companiei. Activitatea desfasurata la Cluj se va muta in celelalte locatii Telenav din SUA si China. IT-ul e cel mai important angajator al Clujului.Informatia a aparut in spatiul public in cursul zilei de ieri, cand Doru Supeala, fondatorul platformei Hacking ... citeste toata stirea