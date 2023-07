Lucian Heius, care si-a dat demisia de la conducerea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) in urma cu luna si a publicat apoi date despre o gaura la venituri de 9 mld. lei, a fost numit de Marcel Ciolacu, ieri, in functia de secretar general al Ministerului Finantelor, conform unei decizii publicate in Monitorul Oficial.Lucian Heius, deputat PNL, a fost numit la conducerea ANAF, in ... citeste toata stirea