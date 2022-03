Lucrarile de constructii au crescut cu aproape 10% in interval de un an. Cele mai semnificative majorari s-au inregistrat la cladirile de locuinte

In luna ianuarie 2022, volumul lucrarilor de constructii a crescut fata de luna ianuarie 2021 ca serie bruta cu 12,9%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 9,4%, arata datele publicate azi de Institutul National de Statistica. Cea mai mare crestere s-a inregistrat la cladiri rezidentiale. In Cluj, una dintre cele mai active piete din tara, anul a inceput cu o crestere a numarului de autorizatii eliberate.Volumul lucrarilor de constructii ca ... citeste toata stirea