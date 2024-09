Lucrarile la centura care leaga centura Clujului de autostrada Transilvania ajung azi la 53%, cresc cu 8% in doua luni.Directia de Drumuri si Poduri arata azi ca stadiul fizic a ajuns la 53%, arata azi Directia Regionala de Drumuri si Poduri. In 10 iulie, adica in urma cu doua luni, stadiul era de 45% (aici detalii). Se lucreaza la terasamente, consolidare, podeturi, drenuri longitudinale, structuri si relocarea retelelor de utilitati. "Antreprenorul este mobilizat in santier cu peste 350 de ... citește toată știrea